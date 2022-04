Deux dossiers emblématiques de la vague #Metoo devant la Cour de cassation. Elles concernent l’ex-ministre Pierre Joxe et le journaliste Eric Brion accusés par des femmes d’agression ou de harcèlement sexuels. En première instance, le tribunal avait donné raison aux deux plaignants qui s'estimaient diffamés par leurs accusatrices. Mais la cour d’appel de Paris avait ensuite infirmé ces jugements, estimant que les dénonciations relevaient de la liberté d’expression.

L’avocate générale de la Cour s’est prononcée mardi pour la cassation des jugements. La Cour devra donc trancher le 11 mai prochain sur la délicate frontière entre liberté d’expression et diffamation. « Il me semble que la Cour de cassation pourrait, après avoir rappelé l’importance de la liberté fondamentale d'expression (…) souligner qu’un équilibre doit néanmoins être préservé (…) entre cette liberté et la protection des droits individuels des citoyens, qui se traduit notamment au travers de l’action en diffamation », a estimé Blandine Mallet-Bricout.

La question de la « bonne foi » dans l’affaire Pierre Joxe

Concernant la «bonne foi», que la cour d’appel avait reconnu aux deux accusatrices, « la Cour de cassation pourrait insister sur la nécessité de démontrer, pour bénéficier de cette exception, une base factuelle suffisante, c’est-à-dire des éléments de preuve permettant de caractériser la vraisemblance des faits rapportés », a souhaité l’avocate générale. Dans l’affaire impliquant Pierre Joxe, son accusatrice Ariane Fornia, fille de l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy Eric Besson, avait été condamnée, en diffamation en première instance, à lui verser à Pierre Joxe, un euro symbolique de dommages et intérêts et 3.000 euros pour ses frais de justice. Mais l’an dernier, la cour d’appel de Paris avait infirmé ce jugement, estimant que Ariane Fornia pouvait « bénéficier du fait justificatif de la bonne foi ».

Mardi à l’audience, l’avocate de l’ex-ministre, Me Claire Waquet, a souligné que Ariane Fornia « accuse M. Joxe d’agression sexuelle sans base factuelle suffisante permettant de lui imputer les faits d’agression sexuelle dont elle dit avoir été victime ». « Exiger un haut standard de preuve, notamment une preuve directe des faits allégués, peut porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression », a plaidé pour sa part l’avocat de Mme Fornia, Me Emmanuel Piwnica.

Une histoire de tweet dans l’affaire Éric Brion

L’autre affaire, examinée mardi par la Cour de cassation, a éclaté en octobre 2017, quand la journaliste Sandra Muller a lancé le mot-dièse #BalanceTonPorc. Dans la foulée, elle avait ouvert le bal des accusations en écrivant dans un tweet : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. Éric Brion ex patron de Equidia #BalanceTonPorc ». En première instance, le tribunal avait condamné Mme Muller à payer 15.000 euros de dommages et intérêts à Eric Brion, estimant que le qualifier de harceleur « sans base factuelle suffisante » était diffamatoire. Mais là encore, la cour d’appel de Paris avait infirmé ce jugement en mars 2021 et débouté le plaignant.

Dans ce dossier, « le tweet litigieux ne peut être considéré comme étant de nature à attiser la violence et la haine », a estimé mardi l’avocate générale. Mais elle a jugé que « les réseaux sociaux, par la fréquente spontanéité des échanges qui s’y tiennent, constituent un terreau favorable aux exagérations voire aux débordements dans l’expression formelle des opinions, des idées, des informations ».