C’est ce qu’on appelle trivialement la réponse du berger à la bergère. Deux jours après la conférence du procureur de Bobigny sur les avancées de l’enquête concernant la mort de Jeremie Cohen, percuté par un tramway le 16 février à Bobigny, la famille du défunt a livré sa version des faits et de l’enquête qui ne coïncide pas tout à fait avec celle du parquet. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’éventuel caractère antisémite de l’agression ayant précédé la mort du jeune trentenaire et qui a tant fait l’objet de récupérations de la part d’un personnel politique en mal de notoriété, n’était pas l’élément central de cette conférence de presse qui visait surtout à signaler les manquements de l’enquête.

Ainsi Evelyne Cohen, la mère de Jeremie a lu une longue lettre où elle est revenue chronologiquement et en détail sur son vécu des faits depuis la mort de son fils et surtout sur l’enquête menée par ses deux fils Gabriel et Raphaël, comme pour souligner en creux les faiblesses de celle de la police. Par exemple, selon la famille, le 22 février, Gabriel et Raphaël, qui se rendent sur les lieux, entendent parler d’une possible altercation avant l’accident. Le lendemain, Evelyne se rend au commissariat de Bobigny avec ses deux fils pour récupérer le téléphone de Jeremie. Elle raconte :

L’enquêtrice nous informe qu’il s’agit d’un accident de circulation et que le parquet a décidé de clôturer l’enquête. Nous lui demandons de nous expliquer les circonstances de l’accident, l’impact avec le tramway. Ses explications sur l’impact avec le tramway ne correspondaient pas à la plaie que mon fils avait à l’œil. Nous lui demandons alors si elle a visionné les caméras, si elle a vu les rapports de freinage […]. Elle nous répond que non, elle avait uniquement auditionné le chauffeur de tramway. Nous lui demandons de les visionner et de continuer ses recherches avant de fermer l’enquête, elle nous répond qu’elle ne peut plus intervenir […]. Durant ces 45 minutes d’entretien, à aucun moment, elle ne nous informera que Jeremie a été frappé, lynché et poursuivi par un groupe d’individus.



De même Evelyne indique que le 3 mars, son fils Gabriel relève les mails de l’appel à témoins et tombe sur la vidéo de l’agression précédant la mort de son frère. Le témoin qui a filmé lui explique qu’il a envoyé cette vidéo dès le 17 février à la section française de l’International police association. Celle-ci, après avoir affirmé n’avoir rien reçu, indiquera le 25 mars avoir retrouvé la vidéo dans ses spams. De plus malgré l’insistance de la famille Cohen les vidéos de la RATP​ et du bailleur social devant lequel a eu lieu l’agression ont été effacées faute d’avoir été saisies à temps par la police. Ces mêmes vidéos que les enquêteurs essaient à présent de récupérer.

Enfin, la phrase finale de l’intervention de la mère de Jeremie laisse peu de doutes quant à l’objet de la conférence de presse : « Nous espérons et souhaitons à tous les Français qui en ont subi ou en subiront [des drames humains], un meilleur traitement et une enquête plus sérieuse que celle de mon fils Jeremie Cohen. » Son avocat, Me Franck Sefati, a d’ailleurs embrayé en espérant que « la justice des hommes va rattraper ce démarrage assurément lacunaire ». Il a d’ailleurs pointé des « dysfonctionnements des services de police » et a ajouté qu'« il appartient à mon confrère [Me Goldnadel] d’engager ou non la responsabilité de l’État en raison de ces dysfonctionnements ».