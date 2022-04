Selon une information de La Provence parue dans son édition du jour, deux hommes ont été mis en examen à la fin du mois de mars dans le cadre de l’enquête sur un probable règlement de comptes survenu le 21 février à Septème-les-Vallons, une commune limitrophe de Marseille dans les Bouches-du-Rhône​.

La victime, connue pour trafic de stupéfiants, était âgée d’une vingtaine d’années et avait été tuée dans la rue. Les deux suspects, selon nos confrères, ont été interpellés le 22 mars dernier à Ventabren. Âgés de 30 et 31 ans, ces deux Marseillais étaient connus des services de police, l’un pour avoir été condamné à 25 ans de réclusion pour un vol à main armée et actuellement mis en examen pour assassinat, l’autre ayant écopé d’une peine de six ans de prison pour trafic.