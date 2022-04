Il y a cinq mois, la magistrature, d’ordinaire silencieuse, s'est retrouvée dans la rue. Une mobilisation inédite qui a su fédérer juges, greffiers et avocats. Cette grève est née après la publication, le 23 novembre dernier, d'une tribune dans Le Monde dans laquelle de jeunes magistrats dénonçaient des « conditions de travail difficiles », un manque de temps chronique, des effectifs « en souffrance » et une « perte de sens » au sein de la profession.

Ces mots ont trouvé un écho considérable dans les tribunaux de France puisque le texte a été signé par plus de 3.000 professionnels sur les quelque 8.000 juges que compte notre pays (8.600 en 2019). À moins d’une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, que reste-t-il de cette mobilisation sans précédent dans les programmes présentés par les candidats et candidates ? 20 Minutes fait le point.

Consensus sur l’augmentation des effectifs

Un constat semble dépasser le traditionnel clivage gauche-droite : les tribunaux manquent de bras. Parmi les 12 candidats officiels, 11 proposent d’augmenter significativement les effectifs des personnels de justice. Sans chiffrer les hausses envisagées, Anne Hidalgo (PS), Philippe Poutou (NPA), Jean Lassalle (Resistons !) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) proposent des « plans de recrutement » de magistrats et greffiers. En cas d’accession à l’Elysée, Marine Le Pen, elle, envisage le « doublement » du nombre de juges.

Pour les sept prétendants restants qui se sont engagés sur ce point, les ordres de grandeur varient largement. La cheffe de file des Républicains, Valérie Pécresse, promet un « plan ORSEC » pour la justice avec 16.000 recrutements pour le prochain quinquennat, répartis de la façon suivante : 5.000 magistrats, 3.000 greffiers, 5.000 juristes assistants et 3.000 personnels techniques. De son côté, Jean-Luc Mélenchon plaide pour la création de 13.000 postes de magistrats et 20.000 postes de greffiers.

Emmanuel Macron a, lui, annoncé l’embauche de « 8.500 magistrats et personnels de justice supplémentaires d’ici 2027 », sans donner plus de précisions. Même chose pour Fabien Roussel (PCF) qui annonce une dotation de « 25.000 magistrats, éducatrices et éducateurs pour la justice » mais aussi l’accompagnement des mineurs. Enfin, opposés sur l’échiquier politique, l’écologiste Yannick Jadot et Eric Zemmour ont tous deux chiffré les besoins à 3.000 nouveaux magistrats.

Des mesures jugées « irréalistes »

Mais comment analyser ces chiffres par rapport aux besoins formulés par les personnels de justice lors de la grève cet automne ? Dans une lettre envoyée à tous les candidats, l’Union syndicale des magistrats (USM) mettait en perspective les effectifs actuels avec ceux de nos voisins européens. Selon un rapport publié en octobre 2020 par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), la France disposait de trois procureurs pour 100.000 habitants quand la moyenne européenne s’établissait à onze magistrats par exemple. Plus raisonnable que certains candidats, le syndicat majoritaire au sein de la profession plaide plutôt pour une loi de programmation permettant de recruter 500 magistrats et 1.000 greffiers par an, pendant les cinq ans à venir, soit 7.500 personnels.

Contactée par 20 Minutes, la secrétaire générale de l’USM, Céline Parisot dénonce une « guerre du chiffre » entre candidats : « On assiste à de véritables enchères et c’est à qui proposera le plus d’embauches. Mais il faut être réaliste. Si on veut maintenir un bon niveau de recrutement, avec des magistrats formés correctement, on ne peut pas dépasser un certain seuil ». La proposition de l’actuel chef de l’Etat interroge particulièrement les syndicats. « Un Président qui promet de recruter 8.500 personnels de justice alors que ça fait cinq ans qu’il gouverne, ça nous laisse dubitatifs. Peut-être qu’il y a une prise de conscience collective sur notre manque de moyens, mais est-ce que ce sera suivi d’actes ? », s’interroge Kim Reuflet, à la tête du Syndicat de la magistrature (SM).

Un budget qui reste flou

Au-delà des recrutements, les organisations syndicales regrettent l’absence de précision sur le budget accordé aux services judiciaires. « Nos moyens informatiques sont indigents. Nos logiciels ne sont pas actualisés au rythme des réformes qui sont votées par le Parlement », poursuit Kim Reuflet. Autre point soulevé par l’USM : l’évolution du parc immobilier judiciaire. « L’une des difficultés majeures, c’est le manque de salles d’audience disponibles dans certaines juridictions », constate Céline Parisot.

Ainsi, seuls deux candidats se sont pour l’heure positionnés en faveur d’une augmentation du budget alloué à la justice. Yannick Jadot (EELV) s’engage sur le déblocage d’un milliard d’euros supplémentaire d’ici à 2027 mais explique que ces fonds viendront financer les recrutements de personnels. Idem pour Valérie Pécresse qui souhaite augmenter de plus de 50 % sur cinq ans les moyens des tribunaux pour les porter à neuf milliards par an. Mais ni l’un ni l’autre n’indiquent, dans le détail, comment seront réparties ces sommes. Il reste désormais quelques heures aux candidats pour le faire.