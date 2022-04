Programmé à Paris de septembre à décembre, devant la Cour d’assises spécialisée, le procès de l'attentat perpétré sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, sera retransmis à Nice. Le maire Christian Estrosi et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti ont signé une convention de partenariat en ce sens, annonce la municipalité ce mercredi.

« A compter du 6 août 2022 et jusqu’à la fin du procès, la ville s’est engagée à mettre à la disposition du ministère de la Justice l’espace Méditerranée du palais Acropolis », précise ainsi la mairie.

Deux salles pour 700 places au total

Cet espace permettra notamment la création « d’une salle de retransmission dédiée aux parties civiles d’une capacité de 500 places ». Il comprendra également un autre lieu de diffusion de 200 sièges pour le public et la presse, des « bureaux confidentiels » pour les entretiens entre les parties civiles, leurs avocats et les associations de victimes, mais aussi « un espace de repos et de convivialité pour les parties civiles ».

L’attentat, qui avait fait 86 morts, est, selon le barreau de Nice, responsable de « 2.457 victimes indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions [FGTI] et 865 victimes constituées parties civiles ».

Début mars, le bâtonnier Adrien Verrier avait déjà annoncé que « le principe » d’une « retransmission » du procès « sur Nice » était « acté ».