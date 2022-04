A la barre, l’ancien footballeur professionnel a fait son mea culpa. Face aux juges du tribunal correctionnel de Lorient, l’ancien joueur des Merlus Walid Mesloub a assuré n’avoir « pas vu le mal » lorsqu’il a échangé des voitures de luxe avec un homme surnommé « le Chinois ». Soupçonné d’être à la tête d’un important trafic de cocaïne, cet homme aurait à plusieurs reprises sollicité Walid Mesloub pour qu’il l’aide à échanger ou revendre des voitures de luxe.

« J’étais négligent, il gagnait très bien sa vie, je n’ai pas vu le mal. Il a profité de ma notoriété, j’ai peut-être été trop naïf, trop gentil », a expliqué Walid Mesloub à la barre. L’ancien international algérien du FC Lorient a été condamné mardi à 18 mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent.

Agé de 36 ans, celui qui est désormais entraîneur adjoint de la réserve du RC Lens aurait procédé à des transactions pouvant atteindre 70.000 euros pour échanger des véhicules de grande marque. Assisté d’un comptable, Walid Mesloub aurait dû s’inquiéter du « côté anormal des services » qui lui étaient demandés, selon le procureur, qui évalue à 508.000 euros les sommes blanchies dans cette affaire.

La compagne du « Chinois » écope de cinq ans de prison

Maëva A., 26 ans, compagne du « Chinois », était également jugée pour trafic de stupéfiants portant sur plusieurs dizaines de kilos de cocaïne revendus entre 2018 et 2020. Elle été condamnée à cinq ans de prison dont un avec sursis. Deux autres prévenus, un restaurateur parisien de 28 ans et un artisan varois de 29 ans, ont été condamnés respectivement à un et deux ans de prison avec sursis pour blanchiment en lien avec le trafic.

Le procès du « Chinois », un homme de 38 ans soupçonné d’être à la tête d’un trafic de cocaïne à Lorient, aura lieu le 31 mai et 1er juin.