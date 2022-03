Le protagoniste d’un trafic de faux pass sanitaires vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Nice à deux ans de prison dont un an ferme, a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République, confirmant une information de Nice-Matin. Cinq autres prévenus, dont certains ont bénéficié de relaxes partielles, ont écopé de peines d’emprisonnement avec sursis et d’amendes.

L’individu le plus lourdement condamné, un Niçois âgé de 20 ans, était déjà détenu pour l’agression crapuleuse d’un client du casino, selon le quotidien régional. Et c’est en consultant son téléphone dans le cadre de cette première enquête que les gendarmes ont découvert des photos de cartes d’identité et de cartes Vitale ainsi qu’un profil Ameli professionnel, piraté à un infirmier de la Sarthe.

« Les gens me suppliaient »

Près de 200 faux pass auraient ainsi été générés. « Les gens me suppliaient de les faire. Grâce à moi, ils pouvaient aller travailler », a-t-il tenté de justifier, en pleurs, selon des propos rapportés par Nice-Matin. En août 2021 et janvier, il aurait profité de près de 10.000 euros de recettes, selon ses propres déclarations, en passant par un intermédiaire qui doit être jugé à Lyon.

Les autres prévenus niçois ont pour la plupart servi d’intermédiaires, revendant plus cher les pass qui leur avaient été cédés par le protagoniste. Le procureur, qui avait requis des peines plus lourdes, a dénoncé « un préjudice aux organismes sociaux et envers la santé publique ».