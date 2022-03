Procès du 13-Novembre : Ceinture explosive, 18e arrondissement ciblé et renoncement... Salah Abdeslam doit s'expliquer sur son rôle le soir des attentats

11h55 : Pourquoi cet interrogatoire est-il particulièrement attendu ?

C’est le 4e interrogatoire de Salah Abdeslam depuis le début du procès. Après une audience consacrée à sa personnalité puis deux autres sur sa radicalisation et sur les préparatifs des attentats, la cour d’assises spécialement composée va se pencher aujourd’hui et demain sur la période allant du 7 au 13 novembre 2015. Dans le box des accusés, Salah Abdeslam est le seul à avoir participé aux commandos envoyés à Paris et Saint-Denis par Daesh. Les questions concernant le déroulé des attentats sont donc nombreuses. Quelle était la mission confiée à Salah Abdeslam ? Pourquoi le communiqué de revendication diffusé par Daesh évoquait une attaque dans le 18e arrondissement de Paris ? La ceinture explosive retrouvée dans une poubelle de Montrouge par les enquêteurs était-elle bien défectueuse ? A-t-il tenté de l’activer ou a-t-il renoncé au dernier moment à commettre un attentat ? Toutes ces interrogations qui animent les parties civiles depuis six ans seront abordées cet après-midi.