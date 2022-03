Le 31 août 2019, Sultan Niazi, errant avec un couteau de cuisine, avait poignardé au hasard une dizaine de passants qui se trouvaient à la station de métro Laurent Bonnevay à Villeurbanne, près de Lyon. Deux ans et demi après le drame qui a coûté la vie à un jeune homme de 19 ans et gravement blessé huit personnes, le suspect ne sera jamais jugé.

Ce mardi, la chambre de l’instruction a acté son irresponsabilité pénale, estimant que son discernement était aboli au moment des faits, révèle Le Progrès. Elle a suivi en cela le réquisitoire définitif du parquet de Lyon.

« Schizophrénie paranoïde »

Trois experts psychiatriques ayant examiné le suspect avaient conclu à des sévères troubles de la personnalité, parlant de « schizophrénie paranoïde ». De nationalité afghane, Sultan Niazi est toujours hospitalisé en psychiatrie. Durant l’enquête, il a reconnu les faits en expliquant avoir entendu des voix dans les écouteurs de son téléphone. Le jour du drame, des témoins l’ont entendu crier « allah akbar » mais ses propos délirants, même teintés de vocabulaire religieux, ont été mis sur le compte de sa pathologie.

Passé par plusieurs pays européens sous différentes identités, où son âge varie de 30 à 35 ans, le suspect dit avoir quitté l’Afghanistan adolescent en raison de pressions des talibans sur sa famille, et avoir traversé l’Iran, la Turquie et la Grèce. Sa trace est détectée en 2009 à Bruges (Belgique), puis à Calais et en Grande-Bretagne en 2010, enfin en Allemagne en 2015.

Il aurait ensuite vécu clandestinement à Paris, avant d’arriver en région lyonnaise en 2017, où il avait formulé une demande d’asile. Des témoins ont rapporté des signes de troubles psychiques lors de son hébergement mais aucun suivi n’a été enclenché.