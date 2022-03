« Faire entrer la justice dans le salon des Français », c’est le souhait d’Eric Dupond-Moretti, notamment grâce à l’article 1er de la loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire », dont le décret d’application est attendu dans les prochains jours. Avec ce nouveau texte, qui autorise la captation vidéo des audiences, le ministre de la Justice espère que les Français comprennent mieux le fonctionnement d’une institution qu’ils connaissent mal.

Si cette loi maintient la règle générale d’interdiction de filmer les procès, elle permet « un nouveau régime dérogatoire d’autorisation d’enregistrement, sonore ou audiovisuel, des audiences judiciaires et administratives, fondé sur un motif d’intérêt publique », explique le ministère de la Justice.

Le consentement requis

Jusqu’à présent, seuls les procès historiques étaient filmés – comme c’est le cas actuellement pour le procès des attentats de janvier 2015 –, et les images conservées aux Archives nationales, consultables uniquement par des chercheurs. Désormais, après autorisation, un journaliste, un média ou une société de production pourra filmer tout type de procès – audiences d’assises, correctionnelles, civiles ou commerciales… – présentant un intérêt public « d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique ».

Pour éviter que cette révolution ne vienne parasiter le cours de la justice et des délibérés, les audiences ne pourront être diffusées qu’une fois l’affaire définitivement jugée, c’est-à-dire après l'éventuelle procédure d’appel, et avec l’accord des parties. Une exception sera faite pour les audiences à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, dont les images pourront être diffusées le jour même en différé. Le président de l’audience pourra, à tout moment, arrêter ou suspendre l’enregistrement.

Certaines mesures ont été prises pour garantir la présomption d’innocence, le droit à l’image ou encore le droit à l’oubli. Si les audiences publiques pourront être filmées sans l’autorisation des parties, pour les audiences non publiques, leur accord devra être donné via des formulaires de consentement d’enregistrement et de diffusion. Les mineurs, les majeurs protégés, comme les forces de l’ordre, ou les personnes qui n’ont pas consenti à la diffusion de leur image devront être anonymisées. En clair, les visages et les noms devront être floutés et leurs voix modifiées.

Mais comment les autorisations d’images seront-elles délivrées ? Les journalistes, les médias ou les sociétés de production souhaitant capter des audiences devront adresser une demande directement au ministère de la Justice. Le dossier devra obligatoirement préciser « le motif d’intérêt public » du procès, ainsi que les conditions d’enregistrement. Si le cahier des charges est respecté, le Chancellerie transmettra la demande au premier président de la cour d’appel, seul décisionnaire.

« Donner à voir la justice du quotidien »

Car cette loi n’a pas été pensée au hasard. Forcé de constater le manque de confiance – voire une certaine défiance – des Français envers les institutions judiciaires, le ministère de la Justice entend « apporter une meilleure connaissance des rouages judiciaires et redonner confiance dans la justice ». Si la probabilité de se retrouver devant une cour d’assises durant sa vie est faible, celle d'être confronté à la justice ordinaire l'est beaucoup moins. « Il ne s’agit pas de filmer uniquement des grands procès, mais de donner à voir la justice du quotidien, celle qui peut concerner chaque Français, par un divorce, une entreprise surendettée ou une mise sous tutelle, par exemple », explique-t-on au ministère de la Justice.

La Chancellerie espère notamment créer « un grand rendez-vous télévisuel avec les Français ». Et ça tombe bien, car une première convention a d’ores et déjà été signée avec France Télévisions. Le nouveau rendez-vous, qui devrait être diffusé sur France 3 à partir de la rentrée prochaine, « donnera à voir toute la justice dans son ensemble, les petites, moyennes et grandes juridictions, pour que tous les Français puissent franchir les portes d’un palais de justice », détaille-t-on dans l'entourage d'Eric Dupond-Mortetti. Face aux critiques sur la « justice spectacle », la Chancellerie tente de rassurer : « Le but n’est pas de verser dans le spectacle ou la "fait diversification", mais de prendre les Français par la main pour leur montrer comment la justice fonctionne. »

Un dispositif insuffisant pour les avocats

Selon le ministère de la Justice, les professionnels du secteur sont « ont envie de participer à cette pédagogie pour montrer comment ils travaillent ». Mais du côté des avocats, la mesure n’est pas reçue avec le même enthousiasme. Si le Conseil national des barreaux (CNB), qui avait déjà émis des réserves lors de la présentation du projet de loi, salue la démarche pédagogique, Jérôme Gavaudan, son président, estime que « ce n’est pas ça qui va changer la problématique de la confiance des Français envers la justice. Ce n’est pas suffisant », analyse-t-il auprès de 20 Minutes, avant d’ajouter : « Ce qui est important, et surtout utile, c’est que les audiences soient publiques, que les palais de justice soient ouverts à tous. »

Pour le CNB, le risque, c’est que la justice se ferme encore un peu plus au grand public : « Quand on voit que les salles d’audiences sont de plus en plus petites, de moins en moins bien aménagées, on craint qu’on nous dise : "Il n’y a plus besoin de salles d’audiences, puisque les procès sont filmés" », explique Jérôme Gavaudan, avant de compléter : « On ne veut pas que la dignité de la justice puisse être affectée au motif que les audiences soient filmées ».

L’autre point, selon le président du CNB, c’est le droit à l’oubli : « Le fait de pouvoir conserver des images d’un procès, d’un accusé, d'une affaire fige définitivement les personnes mises en cause et peut empêcher ce droit à l’oubli », explique-t-il, rappelant l’importance, pour les parties de passer à autre chose après un procès. Enfin, les avocats craignent que les prises de parole ne soient perturbées par la présence de caméras : « Ça peut changer la façon dont les gens s’expriment, un témoin ou un accusé peut s’autocensurer ou dire les choses différemment. Quelque part, ce n’est pas neutre », conclut Jérôme Gavaudan.