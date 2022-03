Un homme se présentant comme un magnétiseur a été condamné ce samedi par la Cour d’assises de Haute-Loire à dix ans de prison pour avoir violé ou agressé sexuellement plusieurs de ses clientes entre 2013 et 2017. Lors du procès qui s’est entièrement déroulé à huis clos, le parquet avait requis une peine de 13 ans d’emprisonnement. Les faits reprochés avaient débuté en 2013 lors de l’ouverture du cabinet de ce magnétiseur à Bas-en-Basset (Haute-Loire) et s’étaient poursuivis en 2017, année où une première plainte avait été déposée.

Yves Pesseat, 56 ans, a été condamné à dix ans de prison pour les viols ou agressions sexuelles commis sur douze femmes âgées de 30 à 60 ans. Une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer la profession de magnétiseur ou toute activité en lien avec les soins à la personne a également été prononcée à son encontre.

Douze femmes, qui avaient eu recours à ses services pour soulager des douleurs ou un mal-être, l’accusaient de gestes déplacés et, pour cinq d’entre elles, de viols. En raison du nombre important de victimes et de la trentaine de témoins et d’experts appelés à la barre, la fin du procès prévue vendredi avait été repoussée à ce samedi.