Quatre sympathisants d’extrême droite ont été condamnés ce vendredi soir, par la cour d’assises de Loire-Atlantique, à des peines allant de trois ans de prison avec sursis à huit ans de prison ferme pour avoir sauvagemment agressé deux jeunes hommes à Nantes le 7 mai 2017, soir de l’élection d’Emmanuel Macron, au niveau de la station de tramway Du Chaffault, quartier Chantenay.

Les accusés, à l’époque sympathisants du GUD, un syndicat étudiant d’extrême droite, étaient jugés pour avoir attaqué Erwan David, 18 ans au moment des faits, et Steven Dardenne, 16 ans, à coups de pieds, de barre de fer et de bouteille en verre. Les deux victimes, croisées par hasard alors qu’elles rentraient chez elles à vélo, avaient été confondues par les agresseurs avec des militants antifascistes. Erwan David, qui s’était vu prescrire un an d’incapacité totale de travail​ (ITT), a gardé des séquelles.

Le cinquième accusé est décédé

Les quatre agresseurs ont affirmé à l’audience avoir coupé les ponts avec toute organisation politique. Reconnus coupables de violences ayant entraîné une infirmité permanente, en réunion, avec arme et préméditation, Joyce B. , 32 ans, récidiviste, a écopé de huit ans d’emprisonnement, tandis que François-Mamès C., 23 ans, a été sanctionné de six ans de prison. « Mon client assume ce verdict, il s’attendait à une condamnation », a affirmé l’avocat de ce dernier, Me Loïc Cabioch, à l’issue de l’audience.

L’avocate générale avait requis des peines allant de 2 à 10 ans d’emprisonnement. Un cinquième accusé, Tanguy M., 20 ans au moment des faits, est mort accidentellement pendant la procédure.