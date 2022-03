Il y a quatre ans, le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, un jeune radicalisé de Carcassonne basculait dans l'horreur et tuait quatre personnes. Il a d’abord volé une voiture non loin de chez lui, abattant son passager et blessant son conducteur, avant de tirer sur des policiers puis de se diriger, à quelques kilomètres de là, vers le Super U de Trèbes. Il y a exécuté un boucher et un client, puis l’héroïque lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui avait échangé sa place avec une otage.

Le terroriste de 25 ans, dont les meurtres ont été revendiqués par le groupe Etat islamique, a été abattu sur place. Et, quatre ans après, les juges d’instruction antiterroristes chargés du dossier ont annoncé avoir terminé leurs investigations.

Le frère et la petite amie de l’assaillant

Au total, les magistrats ont mis huit personnes en examen, des membres de l’entourage de Radouane Lakdim, soupçonné à des degrés divers de l’avoir aidé à préparer ses attaques. Parmi les suspects, il y a Marine P., convertie à l’islam à l’âge de 16 ans et petite amie de l’assaillant. Le frère de ce dernier, chez lequel des armes ont été retrouvées dans un faux plafond, est également mis en examen. Tout comme Samir M., une connaissance soupçonnée d’avoir fourni le couteau qui a tué Arnaud Beltrame et d’avoir fait le ménage dans la chambre de Radouane Lakdim avant l’arrivée des enquêteurs.

Les parties civiles ont été informées de la fin de l’enquête le 9 mars. Il revient désormais au Parquet national antiterroriste (Pnat) de prendre ses réquisitions avant le renvoi des suspects devant une cour d’assises.