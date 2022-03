Il a fait vivre l’enfer à sa compagne lourdement handicapée pendant plusieurs années. Un homme de 53 ans était jugé lundi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour des agressions sexuelles à répétition sur la mère de ses enfants, tétraplégique. Il était accusé d’avoir violé quotidiennement pendant six ans sa conjointe entre 2013 et 2019 à leur domicile à Plélan-le-Grand, à la frontière de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, rapporte France 3 Bretagne.

Se déplaçant en fauteuil roulant à l’intérieur et avec des béquilles à l’extérieur, la victime avait aussi dénoncé des atteintes sexuelles. Alcoolisé tous les jours, son compagnon lui demandait ainsi parfois de se mettre nue devant les enfants. Les insultes étaient également régulières de la part de l’accusé. Ce dernier a été condamné à quatre ans de prison, dont un an ferme. Il sera également inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et a interdiction d’entrer en contact avec son ex-conjointe.