Pour « poursuivre cette volonté affirmée de l’Eglise » de « combattre la pédocriminalité » en son sein avec « tous les moyens légaux », les parquets de Nice et de Grasse ont décidé de conclure vendredi avec le diocèse de Nice​, un protocole de signalements des abus sexuels, « visant à une transmission des signalements en lien avec la pédocriminalité ».

« Favoriser l’ouverture d’enquêtes judiciaires »

« Cette démarche est la mise en œuvre d’une préconisation de l’Assemblée plénière des Evêques de France de novembre 2021, à la suite de la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise » est-il écrit dans un communiqué. « Elle s’inscrit dans un mouvement plus large engagé par le ministère de la Justice tendant à généraliser la conclusion de tels accords, et à favoriser l’ouverture d’enquêtes judiciaires dans toutes les situations qui le justifient », précise le document.

Cette signature a été réalisée entre Xavier Bonhomme et Damien Savarzeix, respectivement procureurs de la République de Nice et de Grasse, et Monseigneur André Marceau, administrateur apostolique du diocèse de Nice, en présence de l’évêque Monseigneur Jean-Phillipe Nault.

Protocole de signalement des abus sexuels signé entre les parquets de Nice et de Grasse et le diocèse des Alpes Maritimes pic.twitter.com/2dM994AGps — Xavier Bonhomme - Procureur Nice (@XavierBonhomme1) March 19, 2022

Jean-Marc Schoepff, ancien aumônier et prêtre catholique de Nice, avait été mis en examen en 2018 pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Son procès devrait se tenir cette année.