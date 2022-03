Gabriel Fortin persiste. L’ingénieur, qui est soupçonné d’avoir tué deux DRH et une conseillère Pôle emploi en janvier 2021 dans la Drôme, l’Ardèche et le Haut-Rhin, a refusé une nouvelle fois de participer à l’une des reconstitutions de meurtre.

Conduit ce mardi à Guilherand-Granges, en Ardèche, où a la directrice des ressources humaines de la société Faun Environnement a été assassinée le 28 janvier 2021, le suspect est resté mutique, révèle ce mercredi le parquet de Valence.

Même attitude depuis le début de la procédure

« Une fois sur les lieux, il a exprimé son refus de participer et de s’exprimer comme cela est le cas depuis le début de la procédure », indique la substitut du procureur de Valence, Marie-Caroline Gervason, dans un communiqué, précisant que ses avocats ont, eux, participé. Gabriel Fortin avait déjà adopté la même attitude le 14 décembre dernier, lors d’une première reconstitution, dans la Drôme cette fois.

Mardi, la reconstitution « a débuté à l’extérieur de la société » et « s’est poursuivie à l’intérieur des locaux en présence de certains témoins et collègues de la victime, puis à l’extérieur afin de déterminer la direction prise » par le suspect « lorsqu’il a quitté les lieux », détaille le parquet.

Une quatrième personne agressée

L’enquête a révélé qu’il avait été radié de l’agence Pôle emploi de Valence en 2013 et qu’il avait travaillé chez Faun Environnement entre 2008 et 2010. Les gendarmes ont également rapidement établi un lien avec le meurtre d’une autre DRH, abattu deux jours plus tôt sur le parking de son entreprise à Wolfgantzen (Haut-Rhin) et avec l’agression d’un responsable des ressources humaines, à son domicile à Wattwiller (Haut-Rhin).

Ces deux personnes avaient procédé au licenciement de Gabriel Fortin, âgé de 46 ans lors de son interpellation, d’une entreprise d’Eure-et-Loir en 2008.