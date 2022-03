Deux adolescentes, âgées toutes les deux de 13 ans, ont été placées en détention provisoire, après le meurtre du père de l’une d’entre elles, dimanche, à Fabrègues (Hérault), une commune près de Montpellier, a appris 20 Minutes auprès du parquet, confirmant des informations rapportées par Midi Libre.

La première, la fille de la famille, a été mise en examen pour assassinat et tentatives d’assassinats. Elle est soupçonnée d’avoir tué son père d’un coup de couteau et blessé sa mère et sa sœur de 8 ans. Seule la cadette, âgée de 6 ans, a été épargnée.

La seconde adolescente, soupçonnée d’avoir fomenté ce projet macabre avec la fille de la famille, a été mise en examen pour complicité d’assassinat, tentative d’assassinat et complicité de tentatives d’assassinats. Les investigations se poursuivent.