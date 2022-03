Mercredi, le tribunal de Grasse a condamné deux Niçois, un de 30 ans et un autre de 27 ans, à, respectivement, cinq et deux ans et demi de prison ferme. Le 25 août 2019, ils s’en sont pris à un ambassadeur du Bahreïn, sa femme et ses deux filles de 10 et 14 ans, alors qu’ils rentraient dans leur villa louée près de Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, au volant d’une Mercedes, elle aussi en location.

Selon les informations de Nice-Matin, le premier individu a aspergé la famille de gaz lacrymogène et a frappé le conducteur. Il s’est ensuite enfui avec ses complices avec la montre de l’ambassadeur, estimée à 150.000 euros, ainsi que le sac à main de son épouse. Lors de l’audience, il a indiqué qu’il était « le principal coupable » et que « les autres n’y [étaient] pour rien », relate le quotidien local. Un des deux autres suspects a été relaxé.