Le drame s’était noué dans la nuit du 25 au 26 novembre 2021 dans les murs du foyer pour jeunes travailleurs d’Auray (Morbihan​). Un veilleur qui assurait la sécurité des lieux cette nuit-là avait été tué. A leur arrivée, les gendarmes avaient découvert sur place un jeune homme âgé de 22 ans soupçonné d'avoir porté les coups mortels. Le mis en cause avait été placé en garde à vue avant d’être hospitalisé sous contrainte. « Les premières constatations révélaient que le corps présentait les stigmates de violences importantes, avec de nombreuses plaies, notamment situées au niveau de la tête », avait expliqué le procureur de la République de Lorient. Agé d’une soixantaine d’années, le gardien de nuit était décédé à l’arrivée des secours.

Mardi, le parquet a mis en examen cet homme de 22 ans, trois mois et demi après le drame, rapporte Ouest-France. Le mis en cause résidait dans le foyer de jeunes travailleurs depuis plus d’un an. Il venait d’arrêter sa formation. Le soir du drame, il aurait disposé de l’ail et du sel autour de la victime, selon Ouest-France. Depuis les faits, il a été hospitalisé dans une unité pour malades difficiles où il a été placé sous le régime de la détention provisoire.