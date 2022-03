Un non-lieu a été rendu dans l'enquête ​sur le crash d’un avion de la compagnie allemande Germanwings en 2015 dans les Hautes-Alpes, provoqué par le copilote dépressif et qui avait fait 150 morts.

L’ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 février par les « vice-présidents chargés de l’instruction du pôle accidents collectifs du tribunal judiciaire de Marseille », selon un document consulté par l’AFP confirmant une information du quotidien Aujourd’hui en France. Elle clôt l’enquête ouverte contre X dans la foulée de l’accident pour « homicides involontaires par personne physique et par personne morale » et est conforme aux réquisitions du parquet de Marseille.

« Le geste n’était pas prévisible »

Le 24 mars 2015, à bord du vol 4U9525 reliant Barcelone à Düsseldorf, Andreas Lubitz, copilote de 27 ans sous antidépresseurs, avait profité de l’absence momentanée du pilote en titre du cockpit pour projeter l’appareil, un Airbus A320, contre une montagne des Hautes-Alpes.

Le crash avait provoqué la mort des 144 passagers originaires de 19 pays, en majorité des Allemands (72) et des Espagnols (50) et de six membres d’équipage dont Andreas Lubitz. Au terme de l’instruction, les juges ont considéré que « le geste d’Andreas Lubitz n’était pas prévisible, en ce que son intention suicidaire n’était connue de personne. Dès lors, personne ne pouvait agir en amont afin d’éviter l’acte du 24 mars 2015 », a rapporté le parquet.