Un homme de 63 ans a été condamné mercredi à 7 ans de prison par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault), pour avoir blessé un sans-abri d’un coup de couteau dans le thorax devant une supérette de la sous-préfecture héraultaise, le 23 février dernier. L’individu, connu de la justice pour des faits liés à l’alcool mais aussi pour une ancienne condamnation criminelle, a également écopé d’une interdiction de porter une arme et de paraître dans le département de l’Hérault pendant cinq ans.

Le 23 février, la victime sortait d’une épicerie lorsqu’elle avait été poignardée par un homme qui avait pris la fuite. Héliporté dans un état grave à l’hôpital de Montpellier, cet homme avait finalement survécu à ses blessures.

Il dit qu’il s’est senti agressé par un ami de la victime

La vidéosurveillance a permis d’identifier un homme, qui attendait à la sortie de la supérette et s’est précipité sur la victime pour lui porter un coup de couteau, rapporte Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers. Il a été interpellé quatre jours plus tard, et a expliqué, au cours de sa garde à vue, qu’il était en état d’ivresse et qu’il s’était senti agressé par un ami de la victime, alors qu’il achetait son pain.

« Il a affirmé avoir seulement porté deux coups de poing à la victime mais aucun coup de couteau, poursuit le procureur. Sa compagne a expliqué que le jour des faits, il était reparti de leur domicile, situé à proximité, en déclarant qu’il avait un compte à régler. »