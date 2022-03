Mis en cause pour des violences envers des « gilets jaunes » dans un Burger King à Paris en 2018, un commissaire de police et un commandant sont menacés d’un avertissement en conseil de discipline ce mardi, selon des sources syndicales. La veille, un capitaine de police a échappé à une sanction lors de sa comparution et un second à un blâme d’après deux sources syndicales. Ces sanctions ne sont que des propositions qui sont ensuite transmises à la Direction générale de la police nationale (DGPN).

L’avertissement est une sanction disciplinaire du premier groupe, la plus basse de la fonction publique, et ne fait l’objet d’aucune mention dans le dossier de l’agent. Le blâme figure lui au dossier de l’agent mais disparaît au bout de trois ans si aucune nouvelle faute n’est commise entretemps. Ces sanctions, qui ne sont que des propositions, doivent désormais être transmises à la Direction générale de la police nationale (DGPN), qui décidera de les valider ou non. Ce mardi, neuf CRS, des gradés et gardiens de la paix, doivent comparaître à leur tour.

Scène de violence filmée

Le 1er décembre 2018, lors de l’acte 3 de la mobilisation des « gilets jaunes », une trentaine de manifestants et quelques journalistes avaient trouvé refuge dans un restaurant Burger King de la capitale, au terme d’une journée marquée par de nombreuses violences dont le saccage de l’Arc de Triomphe. Une douzaine de CRS, arrivés quelques minutes après, étaient entrés et avaient frappé plusieurs manifestants, certains allongés au sol, à l’aide de matraques. La scène avait été filmée.

Sur le plan judiciaire, au moins huit CRS ont été mis en examen dans ce dossier pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique », selon un décompte de l’AFP. Dans un rapport d’enquête de juin 2020, l'inspection générale de la police nationale (IGPN) estimait que les manifestants « s’étaient réfugiés à l’intérieur de l’établissement en raison de la présence massive de gaz lacrymogènes sur l’avenue ». « Sur la totalité des coups de matraque ou de pied assénés, aucun ne semblait justifié, nécessaire ou proportionné », avait tranché la « police des polices ».