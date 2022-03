Au tribunal pour enfants à Senlis,

Sur les bancs des prévenus comme sur ceux des parties civiles, tous sont restés stoïques en entendant, ce mardi matin, la présidente du tribunal pour enfants de Senlis, dans l’Oise, rendre son jugement. Trois des quatre jeunes hommes – mineurs au moment des faits – jugés pour une agression sexuelle et des violences en réunion commis en août 2017 ont été condamnés à des peines allant jusqu’à un an de prison avec sursis. Mais la victime, Shaïna, alors âgée d’à peine 13 ans, n'est pas présente pour entendre cette décision. Deux ans après les faits, l’adolescente a été poignardée puis brûlée vive dans un petit cabanon à Creil, à 500 mètres de chez elle. Le mis en cause, son nouveau petit copain, comparaîtra ultérieurement. Le quatrième prévenu a été relaxé, « la matérialité des faits » n’ayant pu être établie, a précisé la magistrate.

« Je ne suis pas satisfait à 100 %, confie la mine grave, les yeux brillants, Shakill Hansye, le père de Shaïna, à la sortie de la salle d’audience. Ils ont été condamnés mais les peines sont si faibles, ils vont pouvoir poursuivre leur vie comme si de rien était. Je sais bien qu’ils sont mineurs et qu’il faut en tenir compte mais ils ont sali ma fille. » La plus lourde peine, un an de prison avec sursis, a été prononcée à l’encontre de son ancien petit copain, Ahmed*, 14 ans au moment des faits. Le jeune homme, teint pâle, les cheveux retenus en une courte queue de cheval, doudoune et jogging noirs, est décrit comme le « meneur ».

D’après la plainte déposée par l’adolescente, ce dernier l’a attirée dans un hôpital désaffecté, menaçant de dévoiler des photos dénudées d’elle. Sur place, il exige des relations sexuelles. Alors qu’elle s’y refuse, deux autres adolescents arrivent et participent aux violences. Selon son récit, ils la maintiennent, la déshabillent, lui font subir pénétration digitale puis avec un tube de Labello. Initialement mis en examen pour viol en réunion, les mis en cause ont finalement été renvoyés pour agression sexuelle.

« Je suis satisfaite que la vérité soit enfin rétablie »

Malgré la diffusion lors de l’audience d'une vidéo montrant Shaïna, partiellement dénudée, tentant de cacher son sexe sous les injures et les coups, les prévenus n’ont eu de cesse de nier, affirmant au contraire avoir repoussé les avances de la jeune fille. « Shaïna a traîné pendant deux ans et même après sa mort une réputation de menteuse, je suis satisfaite que la vérité soit enfin rétablie, confie Me Negar Haeri, l’avocate de la famille. Mais je suis furieuse qu’on ait encore du mal à la croire, qu’on dénonce des fluctuations dans son discours, sans prendre en compte les mécanismes de sidération alors qu’elle a toujours été constante sur l’essentiel. » Le tribunal a en effet mis en avant les « déclarations fluctuantes » de l’adolescente ainsi que l’expertise psychologique pour expliquer la relaxe du quatrième prévenu, jugé pour une agression survenue quelques jours avant celle de l’hôpital.

Le parquet avait requis à l’encontre du jeune homme comme contre Ahmed, deux ans de prison, dont douze mois ferme. Le ministère public réclamait également quinze mois dont neuf ferme pour les deux complices, finalement condamnés à 8 mois avec sursis. Des peines que le tribunal justifie par le jeune âge des prévenus et le fait qu’aucun n’avait de casier judiciaire. Ils encouraient jusqu’à trois ans et demi de prison. « On n’a pas été aussi entendu qu’on aurait aimé l’être, insiste Yasin Hansye, le frère aîné de la victime. Cette peine met un terme aux rumeurs mais ces individus sont partis sans avoir peur alors qu’il y avait des preuves, qu’ils se sont beaucoup contredits… »

« Shaïna n’a pas menti »

Si les mis en cause et le parquet ont dix jours pour faire appel, les yeux des proches de Shaïna sont déjà tournés vers les prochaines échéances judiciaires. Ahmed est mis en cause dans une seconde procédure, toujours à l’instruction : il est soupçonné d’avoir passé à tabac l'adolescente en mai 2019, soit cinq mois avant son meurtre, notamment parce qu’elle avait « osé » porter plainte. « Ce procès, c’est une première étape, mais la ligne de mire, ça reste celui de son assassinat », insiste son père. Peu après la découverte du corps de l’adolescente, en octobre 2019, Driss*, alors âgé de 17 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Comme dans les deux autres affaires, il n’a eu de cesse de nier les faits. Un de ses amis a pourtant indiqué aux enquêteurs qu’il s’était confié le soir du meurtre. « Je l’ai fumée… », aurait-il déclaré, les baskets tachés de sang. La décision concernant son renvoi devant une cour d’assises des mineurs devrait être connue dans le courant du mois. « Ces affaires étant liées les unes aux autres, même si elles sont juridiquement distinctes, le fait qu’on reconnaisse que Shaïna n’a pas menti, qu’elle a été constante est un élément très important pour nous pour la suite », insiste l'avocate de la famille.

*Le prénom a été modifié