Ils lui ont sauvé la vie. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas été très reconnaissante. Trois sapeurs-pompiers volontaires avaient été agressés le 20 septembre à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, par une femme. La quinquagénaire, alcoolisée et qui avait été secourue alors qu’elle tentait de mettre fin à ses jours, leur avait donné des coups. Cinq, trois et un jour d’ITT avaient ainsi été délivrés aux soldats du feu, blessés.

Plus de quatre mois plus tard, l’agresseuse a comparu devant le tribunal, rapporte La Voix du Nord. Malgré ses excuses, elle a été condamnée à verser 1.000, 800 et 500 euros de préjudice moral aux victimes.