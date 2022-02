Un brigadier et un gardien de la paix seront jugés le 20 avril à Paris en correctionnelle, soupçonnés d’avoir publié des messages racistes dans un groupe Facebook appelé « TN Rabiot Police officiel », selon une source proche du dossier. Fin décembre, le parquet de Paris a cité à comparaître ces deux membres du groupe Facebook « TN Rabiot Police officiel », révélé par Streetpress en juin 2020, pour « injure publique à caractère racial », et le second également pour « provocation publique à la discrimination ».

Le 4 juin 2020, le site Streetpress indiquait que figuraient, sur ce groupe Facebook de 7.500 membres destiné aux forces de l’ordre, des « centaines » de messages racistes, sexistes et homophobes, ainsi que des appels au meurtre. Sur « TN Rabiot Police officiel », soit « canal de discussion additionnel » en langage policier, certains fonctionnaires tournaient en dérision la mort de jeunes hommes au volant de leur moto-cross, qualifiaient de « sale pute » la chanteuse Camélia Jordana, qui avait dénoncé les violences policières… Face à l’indignation, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait saisi la justice.

Un policier déjà suspendu sur Facebook pour de « l’humour sur les vaccins »

Selon des éléments de l’enquête ouverte par le parquet de Paris, Fabrice D-P., 50 ans, gardien de la paix en disponibilité, a réagi ainsi à une manifestation interdite en faveur des sans-papiers : « Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays. Les "gauchiasses" puants et les immigrés qui ne fer(ont) même pas 1/10e du quart de ça chez eux. » Celui dont l’un des comptes Facebook a été suspendu pour, selon lui, de « l’humour sur les vaccins », concède en juin avoir écrit « sous la colère ». Il compare la France à la Thaïlande dont il rentre : « Là-bas, la répression est immédiate ». Puis conteste tout caractère raciste ou discriminatoire.

Patrick C., brigadier de 44 ans dans le Sud-Ouest, entendu quelques jours plus tard, se voit lui reprocher une réaction, sous le pseudonyme « Pat Apon », au placement en garde à vue de trois Soudanais après l’attaque au couteau de Romans-sur-Isère, qui avait fait deux morts en mars 2020 : « Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde… Plein le cul vraiment, et on se demande pourquoi les Français ne supportent plus l’immigration ». Il reconnaît des propos qui ne « volent pas haut », « excessifs » voire « injurieux », mais non délictueux.

La question de propos privés ou publics

Au-delà du caractère délictuel des propos, l’un des enjeux du procès pourrait être de savoir s’ils étaient tenus de manière « privée » ou « publique », ce qui ferait encourir aux policiers une peine plus grave. En juillet, l’IGPN a dit pencher pour la première option dans un rapport, vu les paramètres de « TN Rabiot » sur Facebook et l’existence d’un filtre pour y accéder. Mais le parquet a choisi de poursuivre Fabrice D-P. et Patrick C. pour des phrases considérées comme « publiques » au vu du « nombre important de membres » et du fait « que certains ne sont pas des policiers ».

Deux autres policiers entendus au cours de l’enquête ne sont en revanche pas cités à comparaître en avril. Deux autres membres du groupe ciblés par le parquet n’ont pu être identifiés. Sollicité par l’AFP, le parquet de Paris n’a pas commenté. Me Yaël Scemama, qui défend la Licra dans ce dossier avec Me Edouard Cahn, a salué le signalement et le procès qui illustrent « une volonté (…) de voir cette affaire aller jusqu’au bout. »