Depuis mardi soir, le tweet diffusé par la Fédération nationale des victimes de féminicides a été partagé Plus de 13.000 fois. Il affirme qu'« aucune mesure de protection n’a été accordée » à Joanna, « poignardée et étranglée [lundi] à Nice […] par son ex-compagnon », interpellé ce jour-là, alors qu’elle avait pourtant « porté plainte 48 h avant ». L’homme qui va être mis en examen pour « tentative de meurtre par conjoint » ce mercredi était alors « ressorti libre après six heures de garde à vue », assure aussi le post.

Interrogé par 20 Minutes, le procureur de la République de Nice confirme bien « qu’il y a eu une garde à vue ce week-end pour des faits d’agression sexuelle » et indique que cette dernière a été « levée dimanche soir faute d’éléments suffisamment probants ne permettant pas, à ce stade, l’exercice de poursuite ». Xavier Bonhomme précise par contre que « la victime n’a pas déposé plainte » et que « les faits sont par ailleurs contestés ».

Sa détention provisoire requise

Pour les faits de lundi matin, l’ex-mari de la victime était présenté à un juge ce mercredi à la mi-journée en vue de sa mise en examen pour « tentative de meurtre par conjoint » avec réquisition de placement en détention provisoire, a également annoncé à 20 Minutes le procureur de la République de Nice.

Grièvement blessée au cou, à l’oreille et à la joue selon une photo publiée sur le compte Instagram @justicepourjohanna, la jeune femme a « échappé de peu à la mort ». L’arme utilisée a « approché à moins d’un centimètre de son artère jugulaire », révèle ses soutiens sur le réseau social. Une cagnotte en ligne a été ouverte « pour Johanna et ses enfants », selon la Fédération nationale des victimes de féminicides.