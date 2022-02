Il y a deux ans quasiment jour pour jour, le 23 février 2020, Ahmaud Arbery, 25 ans, faisait un jogging à Brunswick, quand il a été pris en chasse par trois hommes blancs, armés et à bord de deux pick-up. Après quelques minutes de course-poursuite, Travis McMichael l’avait abattu. Pendant plus de deux mois, la police n’avait procédé à aucune interpellation et il avait fallu la diffusion d’une vidéo du drame, relayée massivement sur Internet, pour que l’enquête démarre.

Lors de leur premier procès, les trois hommes avaient assuré avoir pris le jeune Afro-Américain pour un cambrioleur actif dans le quartier et avoir voulu l’arrêter. Travis McMichael, 36 ans, son père Gregory McMichael, 66 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, avaient déjà été reconnus coupables du meurtre d’Ahmaud Arbery et condamnés à la prison à vie par la justice de l’Etat de Géorgie. Mais ce premier procès n’avait fait qu’effleurer la dimension raciste du drame.

« Cela a été une longue et éprouvante bataille »

Ahmaud Arbery était ensuite devenu un emblème du mouvement Black Lives Matter lors des grandes manifestations antiracistes de 2020. Et un second procès fédéral s’est ouvert, mettant la question raciste au centre des débats. Les trois Américains blancs ont finalement été reconnus coupable de « crime raciste ». « Je crois qu’il s’agit de la première condamnation fédérale d’un crime motivé par la haine dans l’Etat de Géorgie », s’est félicité l’avocat de la famille, Ben Crump, qui avait également défendu les proches de George Floyd.

Peu après l’annonce du verdict, la famille d’Ahmaud Arbery est sortie du tribunal en se tenant les mains levées en l’air, en signe de victoire. « Nous avons obtenu justice pour Ahmaud », a déclaré à la presse son père, Marcus Arbery, depuis Brunswick, une localité côtière de Géorgie. « Cela a été une longue et éprouvante bataille », a ajouté la mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones. « Nous avons obtenu une victoire aujourd’hui, mais il y a tellement de familles pour qui ce n’est pas le cas », a-t-elle souligné.

Deux accusés ont admis leurs préjugés racistes

Durant le procès, l’accusation a notamment listé les insultes racistes particulièrement violentes proférées par les trois hommes par le passé, dans le but de rendre compte de l’état d’esprit des accusés lorsqu’ils se sont lancés à la poursuite d’Ahmaud Arbery. Selon la procureure, le fils McMichael avait par exemple qualifié les Afro-Américains de « criminels », de « singes », « de sauvages et de sous-hommes ». Les délibérations du jury, composé de huit personnes blanches, trois noires et une hispanique, ont duré moins d’une journée.

A l’approche du procès fédéral, le père et le fils McMichael avaient passé un accord de plaider-coupable avec les procureurs, admettant pour la première fois avoir nourri des préjugés racistes. La famille s’était alors farouchement opposée à cet accord, a rappelé mardi la mère Wanda Cooper-Jones, dénonçant la décision des procureurs. Mais cet accord, qui aurait permis aux deux hommes d’être transférés dans une prison fédérale, avait finalement été invalidé par une juge.