Un homme, poursuivi pour des faits de violences​ aggravées à l’encontre de deux hommes, le 15 août 2019, lors de la féria de Béziers (Hérault), a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à sept ans de prison. Il a aussi écopé d’une interdiction de détenir une arme et la privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans.

Les faits se sont déroulés en pleine nuit, dans le centre de la sous-préfecture héraultaise. Deux frères, originaires de la région parisienne, âgés de 21 ans et de 30 ans, avaient été transportés à l’hôpital en urgence absolue. L’aîné avait reçu quatre coups de couteau et s’était vu octroyer une interruption totale de travail (ITT) de dix jours, et le cadet, dix coups de couteau, nécessitant une hospitalisation de plusieurs mois et 84 jours d’ITT, relate le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

Déjà condamné

Les investigations avaient permis d’établir d’interpeller quatre suspects, un majeur, condamné le 18 février, et trois mineurs. Les policiers avaient identifié un mobile futile pour l’agression, une « histoire de cigarette ». « Malgré leurs versions variées et changeantes, tous finissaient par reconnaître avoir commis des violences à l’encontre des victimes, mais seul le majeur était désigné comme ayant porté des coups de couteau, ce qu’il finissait par reconnaître », poursuit le procureur. Les trois mineurs seront prochainement jugés par le tribunal pour enfants de Béziers.

Devant le tribunal, l’homme a indiqué qu’il s’était rendu à la féria, alors qu’il était très alcoolisé, pour y rechercher son petit frère et qu’il avait voulu prendre la défense de celui-ci, en estimant qu’il était pris à partie par un groupe d’individus. Recevant lui-même un coup de poing, a-t-il raconté, il avait alors porté plusieurs coups de couteau, « sans se rappeler précisément du déroulement des faits », note le procureur. L’homme, qui a déjà fait l’objet de trois condamnations entre 2014 et 2020, notamment pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6, mais jamais pour des violences, a exprimé des regrets.