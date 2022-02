Présenté en comparution immédiate lundi 21 février au tribunal correctionnel de Lyon, un homme de 36 ans a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour avoir frappé Xavier Odo, le maire de Grigny (Rhône) rapporte Le Progrès. Sans domicile fixe, l’agresseur effectuera sa peine chez sa sœur, muni d’un bracelet électronique. Il devra verser 1.000 euros d’amende à Xavier Odo et suivre des soins.

Le maire d’Ecully dénonce une peine trop clémente

Une peine jugée trop clémente pour Sébastien Michel, maire d’Ecully, qui a dénoncé dans un communiqué « un décalage cinglant entre la fermeté des intentions et la réponse pénale ». « Le gouvernement avait dit faire de la lutte contre les violences envers les élus une priorité absolue », mais « le tribunal n’a pas souhaité prendre cette voie », écrit-il.

Xavier Odo avait été frappé jeudi dernier, sur la place du marché de sa ville, par un homme déjà connu pour des faits de dégradations et d’agressions. L’homme, alcoolisé et porteur d’un couteau, a insulté et menacé de mort le maire et les agents municipaux qui l’accompagnaient. Il a été interpellé peu après par la police municipale. Le maire de Grigny avait ensuite reçu le soutien de nombreux élus de la métropole, toutes étiquettes comprises.