Un agent du service financier du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 3.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Marseille. L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, se livrait à plusieurs trafics de contrebande. Il écoulait à prix cassés des « marchandises tombées du camion », indique La Provence. Principalement des cartouches de cigarettes mais aussi des bouteilles de whisky et de la charcuterie corse.

A la barre, l’agent a indiqué que c’était « pour des copains » et reconnu qu’il revendait une quinzaine de cartouches par semaine depuis « trois mois ». L’homme a été dénoncé. Les policiers, qui le surveillaient, l’ont surpris en flagrant délit, en milieu de semaine. Ce jour-là, il avait vendu rendez-vous avec un livreur, venu lui déposer 962 cartouches de cigarettes, 56 bouteilles de whisky et plusieurs dizaines de kilos de coppa et de figatelli.

Le livreur a été condamné à seize mois de prison ferme.