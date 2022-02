Interpellées lundi dans le Nord, à Paris et en région parisienne après plusieurs semaines d’enquête préliminaire, 12 personnes soupçonnées d’un vaste trafic de cocaïne entre la Guyane et la France ont été mises en examen des chefs d’importation, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, a indiqué le parquet de Créteil.

Cette enquête a été menée par la 2e DPJ de Paris après un renseignement de Guyane concernant des transports de cocaïne via des passeurs entre Cayenne et l’aéroport d’Orly. Sur les douze malfaiteurs, dix ont été placés en détention provisoire notamment « pour les nécessités de l’enquête » à l’issue de leur présentation devant le juge des libertés et de la détention et deux ont été placés sous contrôle judiciaire, selon le parquet. Les passeurs (mules) transportaient la cocaïne dans des valises et non pas comme cela est le cas très souvent en ingérant des boulettes de cette drogue.

Plus d’une tonne de cocaïne saisie à Orly en 2021

Cinq personnes ont été interpellées dans un hôtel de luxe de la capitale où 141 kg de cocaïne ont été saisis dans leurs chambres. Trois personnes ont été arrêtées en Seine-Saint-Denis, où était reconditionnée la marchandise, et quatre dans le Nord. Parmi eux, des mules mais aussi des « personnes faisant fonctionner le trafic », accueillant les passeurs à l’aéroport et les conduisant à l’hôtel notamment, selon une source proche du dossier.

En 2021, plus d’une tonne de cocaïne a été saisie par les douanes d’Orly, contre 993 kilos en 2020 alors que le trafic aérien a été fortement perturbé par la pandémie, a indiqué le parquet de Créteil. En 2019, près de 1,4 tonne avait été saisie dans le deuxième plus gros aéroport de France.