A la cour d’assises de l’Isère

Le verdict est tombé. Vendredi, Nordahl Lelandais a été condamné par la cour d’assises de l’Isère à réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans pour le meurtre de Maëlys de Araujo et les agressions sexuelles de deux de ses petites-cousines, dont sa filleule âgée de 4 ans. La veille, l’avocat général Jacques Dallest avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans, qualifiant l’accusé de « grand prédateur » et « grand criminel » et de « danger social absolu ».

« Vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d’innocence », avait-il lancé en direction de l’intéressé. Ce vendredi, Nordahl Lelandais, qui avait la parole en dernier, a tenu à présenter une nouvelle fois ses excuses aux familles des victimes. « Je sais qu’elles n’en voudront pas mais elles sont sincères », a-t-il déclaré d’une voix contrite. Et de reconnaître « l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ».

L’ancien militaire promet également de faire « ce long travail » sur lui : « J’ai entendu ce qu’ont dit les experts psychiatriques. J’en ai conscience. Je vais le faire avec une grande détermination ». Sortir de la vérité qu'il s'est construite et dans laquelle il s’est « muré » prendra « une vie », ont prévenu les experts, convaincus du « risque important de récidive ». Et finissant par indiquer qu’un « psychopathe ne change pas ».

