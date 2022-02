A la cour d’assises spécialement composée, à Paris,

Elle décline poliment la chaise que lui propose le président. A 80 ans passés, Roseline Hamel préfère se tenir debout face à la cour d’assises spécialement composée pour évoquer son frère, le père Jacques, assassiné le 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray. Raconter l’homme d’Eglise, bien sûr, une vocation née dès son plus jeune âge malgré un père pas franchement pratiquant, mais également celui que dans la famille tout le monde avait fini par appeler « tonton ». Lui, le « taiseux » qui a « consacré sa vie aux autres », l’homme « simple » qui n’aurait pas approuvé que ses obsèques soient célébrées dans la cathédrale de Rouen. « Ce qui est étrange, c’est que lui qui était si discret a été mis en lumière aux quatre coins du monde le jour de son martyr », insiste l’octogénaire, veste noire, cheveux blancs frisés.

Le jour de l’attentat, hasard du calendrier, Roseline Hamel qui vivait à plusieurs centaines de kilomètres, était à Saint-Etienne-du-Rouvray avec l’une de ses filles, sa petite-fille et des arrières-petits-enfants. Toute la famille était arrivée la veille et devait repartir le lendemain avec le père Jacques pour quelques jours de vacances en Dordogne. Le prêtre devait simplement célébrer la messe du mardi matin. « Pendant que nous, inconscients, étions sous la couette, il se faisait martyriser », lâche la sœur de la victime, les mains posées bien à plat sur le pupitre. Et de raconter la soirée de la veille où, lors du dîner, la conversation avait tourné autour de l’attentat de Nice, perpétré quelques jours plus tôt. « Que peut-on faire ? », avait interrogé Roseline Hamel. « Il m’a répondu, nous ne pouvons que prier mais les politiciens devraient vite se mettre au travail parce que ce n’est pas fini, sans savoir que le lendemain ce serait son tour. »

« Pouvez-vous me certifier la rumeur ? »

C’est un coup de téléphone qui fait basculer cette journée dans l’horreur. Un homme cherche à s’enquérir d’une « rumeur qui court » : il y aurait actuellement une prise d’otages à Saint-Etienne-du-Rouvray. « Si c’est une blague, elle est de mauvais goût », lui rétorque Roseline Hamel. Dès cet instant, pourtant, son « estomac commence à faire des nœuds ». Accompagnée de sa fille, elle décide d’aller « chercher Jacques à l’église ». Le bâtiment se trouve à seulement 300 mètres du presbytère mais sur la route, elles croisent des dizaines de « soldats » avec des « mitraillettes ». Alors qu’elles veulent poursuivre leur route, l’un d’eux leur enjoint de se mettre à l’abri dans le commerce le plus proche. « Mauvais présage, c’était la cour des pompes funèbres », se remémore sans ciller l’octogénaire. Après deux heures passées dans l’incertitude, la nouvelle tombe. « J’ai reçu cette annonce comme un boulet de canon, j’ai hurlé à m’en déchirer les poumons », se souvient-elle, des sanglots étranglés dans la gorge.

Malgré sa peine, Roseline Hamel l’assure : « vous n’aurez pas ma haine », phrase empruntée à Antoine Leiris, dont la femme a été assassinée au Bataclan. Tournée vers le box, elle s’adresse directement aux trois accusés. « Même avec ma grande souffrance persistante, vous n’aurez pas ma haine », insiste-t-elle. Elle n’en a d’ailleurs jamais ressenti, la « souffrance était tellement immense, qu’il n’y avait pas de place pour la haine ». Marchant dans les pas de son frère, l’octogénaire a tissé des liens avec la mère d’Adel Kermiche, l’un des deux assaillants. Une démarche qui fait suite à une question, qui tourne en boucle : « Si c’était moi la maman dont le fils avait commis cet acte, terrifiant, barbare, quelle aurait été ma souffrance ? »

« Vous êtes tombées dans les bras l’une de l’autre »

Leur première rencontre, quelques mois après l’attentat, c’est l’archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun qui la raconte, en larmes à la barre. « Vous êtes tombées dans les bras l’une de l’autre, en silence. Moi, j’étais comme un pantin à côté. Et ce silence a duré une éternité », se remémore-t-il. Puis, se tournant vers Roseline Hamel, il lui rappelle cette phrase qu’elle a eue à l’égard de la mère du terroriste. « J’ai perdu mon frère dans des circonstances atroces, c’était mon frère et il était âgé, mais vous vous avez perdu votre fils et il était jeune. » Emu par le témoignage de Roselyne Hamel, Farid Khelil, l’un des trois accusés, cousin d’un des assaillants, demande à prendre la parole, ainsi qu’il l’avait fait, quelques heures plus tôt, face à Guy Coponet, grièvement blessé dans l’attaque.

« Je trouve ça admirable, ce que vous avez dit : "Ils n’auront pas votre haine." Sachez que vous avez mon amour. Si j’avais pu faire plus, croyez-moi que j’aurais fait plus. Je m’en veux tous les jours de cette négligence criminelle. » Roseline Hamel s’approche du box, le regarde dans les yeux. Si elle émet un doute sur sa sincérité, elle « avoue que ces paroles » lui font beaucoup de bien. « Je comprends parfaitement vos réserves, je les accepte », lui répond poliment Farid Khelil.