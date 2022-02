A la cour d’assises de l’Isère

A l’issue d’un réquisitoire de deux heures, l’avocat général de la cour d’assises de l’Isère, Jacques Dallest a demandé la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peune de surêté de 22 ans, à l’encontre de Nordahl Lelandais.

Jugé depuis le 31 janvier pour les agressions sexuelles de deux de ses petites-cousines et pour le meurtre de Maëlys de Araujo, l’ancien militaire a fini par reconnaître du bout des lèvres avoir « tué volontairement » la fillette. Sans donner d’avantage d’explications. Le mobile reste à ce jour un mystère même si les parties civiles sont convaincues que l’accusé a été guidé par une pulsion sexuelle.

Nordahl Lelandais n’a pas expliqué non plus comment il avait pu extirper l’enfant du mariage, en un temps aussi court et sans que personne ne le remarque. Le verdict est attendu vendredi.

