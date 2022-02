Cécile Bourgeon a épuisé tous les recours judiciaires possibles. La mère de Fiona, condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort de la fillette, a vu son pourvoi en cassation rejeté ce mercredi.

« Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi », indique la chambre criminelle de la plus haute juridiction judiciaire française dans sa décision.

Prochaine demande d’aménagement de peine

« C’est une page qui se tourne » et une décision « qui met fin à près de 10 années de souffrance pour les parties civiles, bien évidemment mais aussi pour Cécile Bourgeon » a réagi son avocat Me Renaud Portejoie.

Après avoir passé « plus de sept ans en détention », celle-ci « se projette désormais sur une demande d’aménagement de peine qui devrait être évoquée dans les prochains mois », a-t-il ajouté.

Mise en scène devant les caméras

Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf, un couple toxicomane, avaient signalé la disparition de Fiona le 12 mai 2013, faisant croire à un enlèvement dans un parc de Clermont-Ferrand. Après quatre mois d’enquête, ils avaient avoué que la fillette était morte et enterrée près d’un lac. Le corps n’a jamais été retrouvé.

Depuis, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf se sont rejeté la responsabilité du décès. Jugés en première instance en 2016, la première avait été acquittée des coups mortels et condamnée à cinq ans de prison pour avoir menti, le second avait été condamné à 20 ans de réclusion.

Un « système de défense écœurant »

En appel, les deux accusés ont été condamnés à 20 ans en 2018. La Cour de cassation avait annulé cette condamnation de la cour d’assises de Haute-Loire en 2019, renvoyant l’affaire devant celle du Rhône fin 2020. Cécile Bourgeon avait alors été condamnée à 20 ans de prison pour les coups fatals sur Fiona, son compagnon à 18 ans de réclusion.

« On nous avait annoncé un cinquième procès qui n’aura pas lieu. Elle est définitivement reconnue coupable du meurtre de sa propre fille. Elle n’a jamais livré sa vérité et on garde tous en mémoire son système de défense écœurant qui conduit à ce qu’elle reste à l’abri, loin des enfants, encore longtemps », a déclaré Me Charles Fribourg, l’avocat du père de Fiona Nicolas Chafoulais.