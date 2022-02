A la suite du rapport de l’Agence française anticorruption (AFA), révélé par Mediapart en septembre et d’un signalement de l’association Anticor, la justice enquête sur la gestion de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nice​. Trois enquêtes différentes ont été ouvertes le 30 novembre pour des faits éventuels de « prise illégale d’intérêts », « favoritisme » et « détournement de fonds », a indiqué Xavier Bonhomme, procureur de la République de Nice.

La justice s’interroge notamment sur l’attribution d’un marché public de voirie du port de Nice, géré par la CCI, à deux sociétés appartenant à Philippe Renaudi, alors élu à la CCI. Il est également président de l’Union pour l’entreprise (UPE) 06, d’où une suspicion de favoritisme quant à l’attribution de subventions par l’organisme à cette organisation patronale. Une autre enquête cible la direction de la CCI, présidée par Jean-Pierre Savarino, et l’utilisation d’une carte bancaire pour régler des dépenses personnelles, tel le règlement d’une amende pour excès de vitesse.

La CCI conteste ces « allégations »

La CCI « conteste les allégations sans fondement d’Anticor et reste sereine sur l’issue de la procédure pénale », a-t-elle indiqué en précisant avoir « toujours manifesté auprès du procureur sa disponibilité pour lui remettre l’ensemble des éléments relatifs à l’enquête qu’il diligente ».

Philippe Renaudi a avancé qu’une décision récente de la justice administrative a reconnu son droit, en tant que simple élu à la CCI, de concourir à des appels d’offres de cet organisme. Quant aux subventions allouées à l’UPE 06, il s’agit selon lui de « prestations qui ne pouvaient être effectuées que par notre organisation dans la mesure où il s’agissait de communiquer auprès de nos 10.000 adhérents ».