Deux hommes ont été condamnés vendredi devant le tribunal correctionnel, pour le braquage d’une boutique de philatélie en novembre 2018, à Béziers (Hérault).

Deux individus cagoulés et portant des armes​ de poing avaient fait irruption dans ce magasin, et avaient entravé le commerçant et les deux autres personnes présentes. Après avoir minutieusement fouillé la boutique, ils étaient repartis avec des pièces et des timbres d’une grande valeur. Le préjudice était estimé à environ 100.000 euros.

Jusqu’à 9 ans de prison

Les investigations avaient permis l’interpellation le 8 avril 2019 de plusieurs suspects déjà connus pour des faits de banditisme, et de récupérer une grande partie du butin, des cagoules, une arme et des munitions, indique le parquet de Béziers.

Un homme de 51 ans, déjà condamné à deux reprises devant une cour d’assises, avait seulement reconnu avoir recélé la partie du butin retrouvée en sa possession, le jour de son interpellation. Il a été condamné à 9 ans d’emprisonnement.

Un autre homme, âgé lui aussi de 51 ans, qui a reconnu avoir servi d’intermédiaire pour négocier la revente du butin, a écopé de 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis.

Un troisième homme, un quadragénaire auquel il était reproché d’avoir fourni des renseignements à propos de la victime, a été relaxé, au bénéfice du doute. Par ailleurs, une quatrième personne, soupçonnée d’être également impliquée dans cette affaire, est décédée quelques mois après les faits, indique le parquet de Béziers.