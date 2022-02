Située depuis 1948 à Bussières, un village de 500 habitants en Seine-et-Marne, la yeshiva Beth Yossef, réputée pour ses méthodes strictes, accueillait une soixantaine d’élèves « décrits comme étant des enfants difficiles », avait précisé vendredi la procureure de Meaux Laureline Peyreffite. Sept membres d’une communauté juive ultra-orthodoxe gérant cette école talmudique à 60 km de Paris ont été mis en examen pour « violences aggravées », soupçonnés de maltraitance envers des élèves mineurs, indique le parquet.

Parmi les mis en examen, on compte un rabbin âgé de 75 ans, figure spirituelle de la yeshiva, ainsi que le directeur de l’établissement âgé de 48 ans, un référent de 32 ans et d’autres membres de l’encadrement et de l’équipe enseignante. Ils « ont globalement nié les faits même si certains ont pu décrire des actes comme des claques et des coups », avait expliqué vendredi à la presse la procureure. Certains élèves « ont pu confirmer, sans toujours les critiquer, des actes de violences physiques et psychologiques », a-t-elle ajouté.

Passeport confisqué et logement insalubre

Dans leurs auditions, des élèves ont dit avoir reçu des coups et gifles de la part d’un « super-surveillant » et d'« un référent ». Ce référent, lui-même ancien élève de la yeshiva, arrivé d’Israël à 16 ans, réside depuis dans le domaine où il s’est marié et a fondé sa famille. Il est accusé d’avoir porté des coups aux enfants, notamment en cas de tentative de fugue. « Il conteste les faits qui lui sont reprochés », a réagi son avocate, Me Andrea Assor.

La procureure avait expliqué vendredi que les élèves étaient, « d’après leurs déclarations, totalement isolés du monde extérieur à l’exception d’un contact téléphonique avec leurs parents sous autorisation » et que « leur passeport était confisqué ». Ils vivaient « dans des conditions de logement insalubres », hébergés dans l’ancien sanatorium délabré du domaine de Séricourt. Âgés de 13 à 18 ans, les élèves étaient en majorité israéliens mais aussi de nationalités américaine, belge, roumaine ou irlandaise, « non-déclarés scolarisés », selon Laureline Peyreffite.

Fugues en séries

Alors que le parquet avait requis la mise en examen pour « séquestration en bande organisée », les sept ont été placés sous le statut de « témoin assisté » pour ce chef, a précisé samedi la procureure. Les avocats de l’établissement, Philippe Ohayon et Dan Mimran, se sont félicité que la qualification criminelle de séquestration n’ait « pas été retenue ». Cela « invalide la thèse des dérives sectaires et enlève toute crédibilité à l’opération quasi militaire menée contre cette yeshiva », a déclaré Me Ohayon.

Lundi, 17 membres de la communauté avaient été placés en garde à vue lors d’une opération qui a mobilisé 130 gendarmes. L’enquête sur la yeshiva fait suite à la fugue d’un élève américain en juillet 2020, qui avait trouvé refuge à l’ambassade des Etats-Unis à Paris. A sa suite, deux autres élèves s’étaient échappés.

« Si c’est si urgent, on n’attend pas sept mois »

L’établissement a entre autres fait l’objet de « divers signalements préoccupants dont un émanant de la Miviludes » (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), d’après la procureure. « Le délai entre le signalement et l’interpellation nous amène à nous interroger sur l’extrême urgence décrite par le procureur dans son communiqué. Si c’est si urgent, on n’attend pas sept mois, c’est impensable », a tancé Me Benouaiche, avocat du rabbin.

Dans un témoignage recueilli cette semaine par l’AFP, Avi Ran a relaté être arrivé d’Israël à 12 ans pour entrer dans cette école, en 2002. Il y a passé 12 années, victime d’un « lavage de cerveau » de la part d’une institution qui, pour lui, était « une secte à tous points de vue », avec des « coups physiques » administrés comme « châtiments ». Des élèves ont été remis ce week-end à leurs parents. Les autres restent pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département, en lien avec la Croix-Rouge.