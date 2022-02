L’arnaque est connue mais redoutablement efficace. Un Strasbourgeois de 59 ans établissait des fausses attestations employeur contre de l’argent, permettant aux acheteurs de déposer un dossier d’allocations-chômage à Pôle emploi, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Le préjudice dépasse les 260.000 euros. Le pot aux roses avait été découvert en avril 2015 par l’auditeur fraudes de Pôle emploi.

Déjà condamné pour escroquerie deux jours auparavant, le principal instigateur a refusé son extraction de cellule mais a tout de même écopé de trois ans de prison plus la révocation d’un an de sursis. Il devra en outre verser 60.052 euros de dommages et intérêts à Pôle emploi, précisent nos confrères.

Neuf prévenus ont écopé de peines allant de six mois ferme à dix mois avec sursis. Ils doivent plus de 172.000 euros de dommages et intérêts à Pôle emploi.