La cour d’appel de Paris a confirmé ce jeudi la condamnation à une amende de Tariq Ramadan pour avoir révélé dans un livre et à la télévision l’identité d’une des femmes qui l’accusent de viol.

L’islamologue suisse, mis en examen pour des viols commis sur cinq femmes qu’il conteste, a été condamné à une amende de 1.000 euros pour avoir donné le véritable nom de celle qui se présente dans les médias comme « Christelle » et l’accuse de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel à Lyon en 2009.

En novembre 2020, en première instance, il avait été condamné à 3.000 euros d’amende, dont 2.000 avec sursis.

Dans le livre de Ramadan « Devoir de vérité », sorti en septembre 2019, le vrai nom de « Christelle » est cité 84 fois. Ce dernier l’avait aussi évoqué lors d’un entretien chez nos confrères de BFMTV

L’avocat de Tariq Ramadan, Me Ouadie Elhamamouchi, a évoqué « une dynamique positive » pour son client et fait part de sa « satisfaction » d’avoir fait diminuer le montant de l’amende.

« C’est évidemment une satisfaction, ils étaient venus plaider à six avocats devant le tribunal et en soulevant mille et un moyens qui ont tous été rejetés une fois de plus par la cour d’appel. Le parquet a donc eu raison de poursuivre M. Ramadan », a réagi pour sa part l’avocat de « Christelle », Me Eric Morain.

Il était reproché à l’islamologue d’avoir enfreint la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit de « diffuser des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle » sans son accord écrit.

Tariq Ramadan a aussi été condamné jeudi à payer à « Christelle » un total 2.000 euros de dommages et intérêts, contre 5.000 euros en première instance.