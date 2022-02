La cour d’assises de Loire-Atlantique a prononcé la même peine à leur encontre. Mercredi, un père et son fils ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour un meurtre survenu en août 2018, dans un pavillon de Saint-Nazaire, rapporte le journal Ouest-France.

Agés aujourd’hui de 50 et 26 ans, ils ont été reconnus coupables d’avoir donné de nombreux coups de pied à la tête et plusieurs coups de couteau à un homme de 43 ans, qu’il pensaient pédophile et incestueux. Un déferlement de violences causé par « des rumeurs imaginées et fantasmées », a rappelé un avocat des parties civiles.

Les deux accusés, séparés pendant 18 ans après l’abandon du père, ont continué à se rejeter la responsabilité de cet acharnement. Les trois jours d'audience n’ont pas permis de comprendre ce qu’il s’est réellement noué le soir du drame où les deux hommes, très alcoolisés, sont allés « faire justice eux-mêmes », avant de tenter de brûler le corps de leur victime.