Il passait du temps sur les sites de rencontre en ligne pour tenter d’approcher des mères célibataires, à qui il s’empressait de demander l’âge de leurs enfants. Dès le premier rendez-vous, il insistait pour que le plus jeune des enfants soit présent. Depuis lundi, un Lorientais âgé de 37 ans est jugé pour viol et agressions sexuelles sur de jeunes garçons devant la cour d’assises du Morbihan. D’après Ouest-France, l’homme aurait tenté à plusieurs reprises de nouer des relations avec des mères célibataires dans le but de s’approcher de leurs enfants. Les faits se seraient produits entre 2014 et 2017 dans la région de Lorient, de Vannes et de Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

Des poursuites pour viol ont été engagées contre l’accusé pour l’une des victimes. Les cinq autres jeunes garçons âgés de 3 à 10 ans auraient quant à eux subi des agressions sexuelles. A la barre, le mis en cause a pour l’heure nié les faits, expliquant qu’il « ne ferait jamais de mal à un enfant ». L’expertise psychiatrique de l’accusé a mis en exergue de sérieux troubles de la personnalité, ajoute Ouest-France. La cour d’assises du Morbihan doit rendre son verdict vendredi soir.