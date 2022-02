A la différence de Breaking bad, l’histoire se déroule à Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, avec un carrossier au chômage de 40 ans et un laboratoire clandestin de cocaïne. Selon les informations de Nice-Matin, un Cannois vient d’être condamné par le tribunal de Grasse à un an de prison avec mandat de dépôt pour détention non autorisée de stupéfiants.

Valeur à la revente : 460.000 euros

Dans le cadre d’une affaire de vol et escroquerie en bande organisée, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile du prévenu, un appartement de location, et ont découvert toute la panoplie d’un chimiste : presse hydraulique, gants, pochons, balances de précision et des pains emballés. Et en évidence, près de 5 kg de stupéfiants, pour une valeur à la revente estimée à 460.000 euros.

Pour sa défense, le Cannois a indiqué qu’il louait son appartement à trois Marseillais pour 1.000 euros à chaque venue et qu’il ignorait ce qu’ils y faisaient quand ils s’y sont rendus trois fois.