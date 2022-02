L’ancien militaire Nordahl Lelandais, actuellement jugé pour le meurtre de la petite Maëlys, a subi un test Covid-19 tôt mercredi après avoir ressenti « quelques symptômes », a indiqué le palais de justice de Grenoble. « Il a quelques symptômes, il est au tribunal (…), on attend les résultats et on adaptera le plan d’audience », a déclaré Cyril Moenne, chef de cabinet du procureur général.

L’audience devait initialement reprendre mercredi à 9 heures. Une contamination de l’accusé au Covid-19 pourrait entraîner un report du procès, avaient auparavant indiqué les organisateurs. Le suspect de 38 ans est jugé depuis lundi pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, huit ans, en marge d’une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) dans la nuit du 26 au 27 août 2017.

#Maelys L'audience est reprise, annonce la présidente de la cour. Fausse alerte #Covid pour Nordahl #lelandais qui doit être entendu cette après-midi sur sa personnalité. — Caroline Girardon (@CaroGirardon) February 2, 2022

Mais le test s'est révélé négatif et le procès a pu reprendre peu avant dix heures, selon notre journaliste Caroline Girardon, présente au tribunal.