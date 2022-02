A la cour d’assises de l’Isère,

« Une chance, une seule chance de parler. » Au deuxième jour du procès de Nordahl Lelandais, jugé pour le meurtre de Maëlys de Araujo, les amis de l’accusé ont défilé à la barre, l’exhortant à dire la vérité. Le suppliant, parfois. Car « Nono », comme ils le surnomment, s’enferre depuis quatre ans dans les mêmes explications. Une mort « involontaire », répète-t-il. Seulement, personne n’est dupe. Et encore moins sa « bande de copains ».

« La petite n’est plus là et c’est à cause de mon pote », lâche Nazim. Les mains croisées dans le dos, l’homme cherche à comprendre, parvenant difficilement à masquer sa « tristesse » devant la cour. « Nordahl était un super copain, un ami en qui j’avais confiance. Comment a-t-il basculé de l’autre côté de la barrière, là où on ne pourra pas le récupérer ? »

« Tu sais que c’est fini pour toi »

Car « Nono », c’était le « protecteur ». Celui qui « était de tous les déménagements », celui que l’on appelait à 2 heures du matin quand la voiture tombait en panne. Un mec « drôle », « serviable », « très bien », bienveillant envers les enfants de ses amis. Un tonton « super gentil », en résumé. Fabien, soudeur de 36 ans, ne comprend pas, lui non plus. Il a cru au départ qu’il s’agissait d’un « accident ». « J’ai pensé qu’il était bourré, qu’il avait roulé sur Maëlys en reculant. Et puis qu’il était allé au bout de sa connerie en faisant disparaître son corps. » Aujourd’hui, il sait que ce n’est pas le cas.

Calmement, l’homme se tourne vers son ami pour l’apostropher directement. « Il faut que tu dises la vérité, même si c’est horrible. Tu sais que c’est fini pour toi, alors fais l’effort pour elle, pour ses parents. » Lelandais encaisse, vacille légèrement. « Vous pensez qu’il dira la vérité ? » demande au témoin Valérie Blain, la présidente de la cour. « Jamais à 100 % », soupire Fabien.

« Tu n’as pas d’empathie, pas de culpabilité »

« Qu’est-ce qu’elle t’a fait, cette petiote ? », tente à son tour Coralie, coiffeuse de 38 ans. La jeune femme brune fixe l’accusé, le bombarde de questions. « Maëlys s’amusait. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu’est-ce qu’il s’est passé dans ta tête ? C’est quoi le problème ? Une pulsion sexuelle ? » Lelandais secoue la caboche, courbé sur son siège. Alors, Coralie enfonce le clou : « Je sais que tu ne diras pas la vérité pour ton image, mais ça ne sera pas pire, Nono. Je ne suis pas sûre que tu t’en rendes compte. Tu n’as pas d’empathie, pas de culpabilité. Tu ne ressens pas ces choses-là. »

Sur le point de le faire craquer, la jeune femme tente le tout pour le tout en abattant sa dernière carte. « Pourquoi tu ne parles pas ? Tu as un problème là-dessus, tu en es conscient ? Ça l’énerve, car je dis ce qu’il n’a pas envie d’entendre », analyse-t-elle.

Sur le point de craquer

Pressé de répondre, l’accusé enchaîne pourtant les silences. Piqué par chaque flèche décochée. Son avocat vole à son secours. « On a un problème de procédure », intervient subitement Alain Jakubowicz, sermonnant la présidente de la cour et lui rappelant que l’accusé n’a pas à être interrogé sur les faits ce jour.

Invité à prendre la parole, Nazim opte pour la douceur, s’adressant également directement à son ami. « Nordahl, tu seras jugé et condamné. Tout le monde connaît la fin de la pièce de théâtre. Tu n’as qu’une seule chance de parler et c’est maintenant. C’est certainement la dernière fois de ma vie que je te vois… » Lelandais reste mutique, pleurant cette fois silencieusement. Mais sans rendre les armes… L’accusé devrait être entendu mercredi sur sa personnalité. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 18 février.