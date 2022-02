Les faits se sont produits vendredi après-midi dans le tram à Strasbourg. Un passager âgé d’une trentaine d’années a caressé dans le tram l’entrejambe de deux collégiennes âgées de 12 et 13 ans qui rentraient de l’école, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Ces dernières ont alors fui vers la cabine de la conductrice qui a stoppé la rame et fermé les portes jusqu’à l’arrivée de la police.

L’homme était jugé lundi devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.

Déjà connu de la police pour des attouchements l’an dernier, il a été condamné à sept mois de prison ferme avec maintien en détention. De plus, étant de nationalité soudanaise et en situation irrégulière, précisent nos confrères, il sera interdit de territoire français à l’issue de sa peine pour une durée de cinq ans et son nom a été inscrit au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles.