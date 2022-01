A la cour d’assises de l’Isère

« J’ai bien donné la mort à Maëlys… Je ne voulais pas. » Au premier jour de son procès devant la cour d’assises de l’Isère, où il comparaît pour le meurtre de la fillette, Nordahl Lelandais a reconnu sa responsabilité et promis de s' « expliquer sur les faits au cours de l’audience ». Voix tremblante, mains agitées, l’accusé fait profil bas à ce moment-là. « Je présente mes excuses à la famille de Araujo », lâche-t-il en direction des proches de l’enfant. Assise au premier rang, la mère de Maëlys serre un portrait de sa fille contre son cœur. Colleen, la grande sœur, l’entoure de ses bras.

« Comment un fils tant aimé a pu tuer une petite fille ? » s’interroge Alain Jakubowicz, l’avocat de l’accusé, lors de cette première journée de procès consacrée à la personnalité de Nordahl Lelandais. Les débats, qui se sont terminés à 20 heures, n’auront pourtant pas permis d’apporter de réponse. Car le gosse, décrit comme « très calme » par ses proches, a vécu une enfance « lisse », des plus normales. Aucune violence dans le foyer. A la maison, l’éducation est « basée sur la politesse et le respect des valeurs ». Peut-être a-t-il été un peu trop choyé par sa mère ? « Pas plus, pas moins que d’autres mamans », se défend Christiane Lelandais. Son « môme », oui, elle l’a « aimé autant que ses frères et sœurs ». Et elle « l’aime encore », souligne-t-elle.

« Je ne le vois pas comme un monstre »

Certes, son parcours scolaire a été quelque peu chaotique. Mais pas de « comportements violents », ajoute-t-elle. Ni de convocations devant les équipes pédagogiques. Juste des difficultés à trouver sa voie, à finir un cursus entamé. Pareil dans le travail. Les arrêts maladies se sont enchaînés au fil des missions d’intérim, une fois l’armée quittée. « Mais ce n’est pas une honte de travailler en intérim », répond la mère, interrogée sur le possible manque d’investissement de son rejeton dans ce qu’il entreprend.

« Mais comment expliquez-vous, Madame, que votre fils se retrouve à deux reprises devant une cour d’assises pour meurtre ? » insiste Jacques Dallest, l’avocat général tout aussi curieux. « Je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas », soupire l’intéressée, presque abasourdie. Et d’avancer une hypothèse : « L’alcool et la drogue, je ne vois pas autre chose. » Cuisinée à son tour, Alexandra, la demi-sœur de l’accusé, peine elle aussi à trouver une explication. Ses problèmes d’addiction, elle en avait entendu parler vaguement. « Cela me semblait étonnant, alors je n’y ai pas accordé trop de crédit », semble-t-elle s’excuser. « J’aime mon frère, malgré des points que je déteste chez lui, consent-elle à dire. Je ne pense pas qu’il nous manipulait. Je ne le vois pas comme un monstre, il a pris pleinement conscience de ses actes. »

Quel point de basculement ?

« C’est à lui de s’expliquer. Pas à moi », finit par lâcher Christiane Lelandais. Valérie Blain, présidente de la cour, saisit l’occasion pour interroger l’accusé. « Qu’avez-vous à nous dire ? » Long silence. « Quel est le point de basculement ? », insiste-t-elle. En face, l’ancien militaire, surpris, cherche ses mots. « Si, fin 2016, il y en a eu un… J'étais un vagabond, j’en avais marre j’essayais d’entreprendre des choses il n’y a rien qui fonctionnait, je me cassais la gueule à chaque fois » répond-il, finissant par rejeter la faute sur l’une de ses anciennes petites amies. « Elle avait une emprise sur moi », commence-t-il à raconter, sans se rendre compte des moues dubitatives des parties civiles.

Les débats reprendront mardi à 9 heures. Le verdict est attendu le 18 février. Nordahl Lelandais risque la réclusion criminelle à perpétuité.