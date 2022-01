« Ces trois semaines seront terriblement éprouvantes ». A la veille du procès de Nordahl Lelandais, qui s’ouvre lundi devant les assises de l’Isère, Fabien Rajon ne fait pas de mystère sur la difficulté des débats à venir. Ni sur l’état d’esprit de sa cliente. L’avocat le sait, Jennifer Cleyet-Marrel, la maman de la petite Maëlys, « n’attend rien » de l’accusé. Si ce n’est une once de vérité.

La fillette, âgée de 8 ans, a été tuée le 27 août 2017 à l’issue d’un mariage célébré sur la commune de Pont-de-Beauvoisin. Un mariage au cours duquel elle a croisé la route de Nordahl Lelandais, invité de dernière minute. L’accusé est passé aux aveux six mois plus tard, après avoir été confronté à des preuves matérielles irréfutables.

« Les parents de Maëlys savent que les avancées vers la vérité, ils ne les doivent pas à Lelandais mais au travail exceptionnel des enquêteurs », souligne Fabien Rajon. Au terme de minutieuses investigations techniques et scientifiques, les gendarmes ont fini par confondre le suspect. « Clairement, sans eux cette affaire serait sûrement encore non résolue et constituerait un cold case de plus… », ajoute l’avocat lyonnais.

De nombreuses zones d’ombre dans le dossier

Pour autant, de nombreuses zones subsistent encore dans le dossier. Comment la fillette a pu monter dans la voiture de l’ancien militaire ? Elle qui demandait toujours la permission avant de quitter un endroit. Elle qui était restée calmement à l’intérieur de la salle des fêtes, ne cherchant même pas à jouer dehors au cours de la soirée. Pour le reste, les parents de l’enfant préfèrent ne pas savoir.

« On se protège en s’interdisant d’imaginer le pire même si, inconsciemment, on sait très bien ce qu’il s’est passé », confie le père de Maëlys, Joachim de Araujo au Dauphiné Libéré, lors de l’une des interviews accordées à la presse avant le procès. « De toute façon, c’est un menteur, appuie la maman. Il ne dira rien du tout mais il a brisé la vie de mon petit poussin, qui avait toute la vie devant elle. Il a tout effacé en une seconde comme si elle n’avait pas d’importance. »

« Le préjudice qui leur a été infligé est exceptionnel »

La vie de la famille de Araujo « s’est arrêtée le 27 août ». « La période de six mois durant laquelle Lelandais a refusé de leur dire où était leur fille a été terriblement dure à vivre pour eux, pointe Fabien Rajon. C’était une véritable prise d’otage, une torture mentale. Le préjudice qui leur a été infligé est exceptionnel. »

« Joachim le paie au prix fort, confirme Laurent Boguet, l’avocat du père de Maëlys. Cela lui a coûté sa santé psychique, son emploi, son couple. Les parents se sont séparés. Il leur était insupportable de continuer à vivre dans cette maison. Ils ne pouvaient plus se regarder l’un en face de l’autre sans que cela leur rappelle la disparition tragique de leur fille. »

Dans les rangs des parties civiles, personne ne gobe l’hypothèse d’une mort « involontaire », avancée par l’accusé depuis ses aveux, livrés le 14 février 2018. L’ancien militaire se cantonne à la même version des faits. Il aurait emmené l’enfant dans sa voiture pour lui montrer ses chiens. Il s’est agacé de l’entendre pleurer et l’aurait frappé à plusieurs reprises, « sans intention de lui donner la mort ».

« Je n’en crois pas un traître mot, tranche Laurent Boguet avant d’enfoncer le clou. C’est le fruit de la pulsion d’un prédateur qui a jeté son dévolu sur une enfant de 8 ans n’ayant aucune capacité de résistance ». Pour l’avocat toulousain, aucun doute à avoir sur les réelles intentions de l’accusé. « Je ne crois pas qu’il ait simplement kidnappé Maëlys pour, comme il l’a toujours prétendu, lui permettre d’aller voir les chiens à son domicile, avance-t-il. Nordahl Lelandais a des pulsions extrêmement puissantes et un rapport à la sexualité qui interroge. A l’évidence, il a des gros besoins. Et quand, il a des besoins sexuels, toutes les digues sont anéanties. »

Un « prédateur » aux « penchants pédocriminels »

Selon Laurent Boguet, le procès à venir permettra « d’aborder les vraies questions », à savoir les « penchants pédocriminels » de l’accusé. Car après la découverte du corps, les experts ont noté qu'une partie des cheveux de Maëlys avaient été « coupés » et sa robe « lacérée », écartant l'hypothèse selon laquelle des déchirures auraient été provoquées par des griffures de ronce ou d'animaux. Au cours de l'enquête, les gendarmes ont également retrouvé de nombreuses vidéos pédopornographiques dans les téléphones et l’ordinateur de Nordahl Lelandais. L’homme sera d’ailleurs également jugé, durant ces trois semaines, pour les agressions sexuelles de deux de ses petites-cousines, commises respectivement un mois et demi et une semaine avant le meurtre de Maëlys.

« Nordahl Lelandais s’inscrit dans une logique de séduction. Il crée un lien avec sa victime, en abuse pour la kidnapper et satisfaire ensuite ses besoins », accuse Laurent Boguet. Et d’analyser : « Il a une parfaite maîtrise du caractère prohibé de ses actes. Il met son téléphone en mode avion, il dissimule les corps. Il ne ménage aucun effort pour faire disparaître toute forme de traces. On a affaire à un vrai criminel qui fait tout pour ne pas avoir à payer l’addition. »

Du côté de la défense, silence radio. Alain Jakubowicz, l’avocat de Nordahl Lelandais, n’a pas pour habitude de s’exprimer avant un procès. Il n’a pas souhaité déroger à ses principes, indique-t-il à 20 Minutes. Son client risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 18 février.

« On espère qu’il restera le plus longtemps possible en prison », confient à l’unisson les parents de Maëlys au Dauphiné Libéré. « Au fond, ils ont été, comme tous les invités au mariage, trompés par Lelandais. Aujourd’hui, leur crainte est qu’il parvienne à tromper les jurés de la cour d’assises », appuie Fabien Rajon. Et de conclure : « Ils souhaitent que la justice prenne toute la mesure de la dangerosité de cet individu. »