« Hamon, sors de là, on va te choper, on t’aura tôt ou tard, c’est une question de temps. » Ce sont les menaces proférées par un individu à l’adresse de Benoît Hamon juste devant son domicile à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. L’ancien candidat à la présidentielle qui a récemment annoncé son retrait de la vie politique a déposé plainte lundi pour « menace de crime ou délit », rapporte Franceinfo.

Le journal Le Point qui a révélé l’affaire, rapporte que l’agresseur a rapidement été retrouvé et interpellé dès le dimanche grâce aux indications du voisinage et de l’épouse de Benoît Hamon. Il s’agit d’un serveur de 54 ans, ivre au moment des faits et qui « habiterait ou fréquenterait le même quartier que le couple Hamon ».

Ce dernier n’aurait « pas nié avoir tenu les propos reprochés » rapporte Le Parisien. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ce lundi, pour être jugé en comparution immédiate pour des faits de menace de crime ou de délit à l’encontre d’un élu public. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu le 16 mai prochain, a précisé le parquet.