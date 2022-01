Ce lundi, le maire RN de Fréjus dans le Var David Rachline va attaquer devant le tribunal ​ administratif le port du masque obligatoire en extérieur, a appris 20 Minutes auprès de l’entourage de l’édile, confirmant une information de Var-Matin.

Vendredi dernier, le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’arrêt qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur en Loire-Atlantique, et ce quelques jours après les décisions des tribunaux administratifs de Paris et de Versailles, qui avaient suspendu des arrêtés similaires concernant la capitale et les Yvelines.